Για τη βαθιά φιλία που τον συνδέει με την Ιωάννα Τούνη, τη στήριξη που της παρέχει σε κάθε της βήμα, αλλά και τα κοινά τους επιχειρηματικά σχέδια μίλησε ο Στηβ Τούμπας στην εκπομπή Super Κατερίνα. Ο γνωστός επιχειρηματίας, με αφορμή τα εννέα χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού του στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε πως ετοιμάζουν μαζί με την influencer ένα νέο project στον χώρο της εστίασης.

Παράλληλα, εξέφρασε την αδυναμία του στο πρόσωπό της, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν από τους πιο αληθινούς ανθρώπους που έχει στη ζωή του, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς.

Όσα δήλωσε για την Ιωάννα Τούνη

Ο Στηβ Τούμπας στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργικότητα και την εργατικότητα της Ιωάννας Τούνη, τονίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά σε όσα αναλαμβάνει και δεν επαναπαύεται. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην παρουσία φίλων της στο Παρίσι, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς εκείνη. Ό

«Εδώ είναι το κάστρο μας. Κλείνουμε 9 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζουμε τον αγώνα. Η Ιωάννα Τούνη είναι ένα απ’ τα πιο σπάνια και αληθινά άτομα που έχω στη ζωή μου. Είμαστε δίπλα της όλοι στο Παρίσι. Είναι τόσο δημιουργική και δουλευταρού, είναι σε όλα μέσα. Τη λατρεύω, όπως όλη η Ελλάδα. Είναι ένα αφιλτράριστο μωρό με την πιο αγνή καρδιά. Θα ξεκινήσουμε κάτι μαζί στη Θεσσαλονίκη, που θα έχει σχέση με το φαγητό», δήλωσε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Στα αρνητικά σχόλια θα “βγάλω νύχια”, μόνο αν αφορούν την οικογένειά μου, και τους φίλους μου. Όσα άτομα έχω στη ζωή μου το θεωρώ οικογένειά μου. Δεν περίμενα να γίνει ποτέ viral το βίντεο από τις Μαλδίβες».

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