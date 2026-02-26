Η κουμπάρα της Ιωάννας Τούνη μοιράστηκε, τις τελευταίες ώρες, μια ιδιαίτερα προσωπική και ευαίσθητη στιγμή, συγκινώντας τους διαδικτυακούς φίλους της και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από την υγεία των γυναικών. Η στενή φίλη της και κουμπάρα, Στέλλα Πάσσαρη, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την Ιωάννα Τούνη να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της, προσφέροντας στήριξη και θετική ενέργεια.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Στέλλα Πάσσαρη προχώρησε σε λαπαροσκόπηση, έπειτα από έντονους πόνους που αντιμετώπιζε εδώ και καιρό. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί εντόπισαν ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές, οι οποίες αφαιρέθηκαν. Η ίδια, με ειλικρίνεια και θάρρος, θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες: να ακούν το σώμα τους και να μην αγνοούν τον έντονο πόνο, ειδικά όταν αυτός επαναλαμβάνεται.

Στο πλευρό της, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη. Μαζί με αγαπημένα πρόσωπα της παρέας τους, έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας και δύναμης, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία των δικών μας ανθρώπων σε δύσκολες ώρες.

Η ενδομητρίωση, μια πάθηση που ταλαιπωρεί χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως, συχνά αργεί να διαγνωστεί, αφού τα συμπτώματά της υποτιμώνται ή θεωρούνται «φυσιολογικά». Η δημόσια εξομολόγηση της Στέλλας Πάσσαρη λειτούργησε ως αφορμή για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τη γυναικεία υγεία και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Ευτυχώς, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και η αποκατάσταση εξελίσσεται ομαλά. Η Στέλλα Πάσσαρη, με χαμόγελο και αισιοδοξία, ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς, τους φίλους της και φυσικά την Ιωάννα Τούνη, που δεν έφυγε στιγμή από κοντά της.

