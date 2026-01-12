Στο νοσοκομείο βρέθηκε εσπευσμένα η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της, Πάρη, λίγο μετά την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη. Παρά το εορταστικό κλίμα των ημερών λόγω των γενεθλίων του μικρού, μια ξαφνική αδιαθεσία ανάγκασε την influencer να ακυρώσει όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάρρωση του παιδιού της.

«Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο καθώς χθες πήγα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη και τον παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Απορώ γιατί πέταξε άλλα δεν θα μείνουμε εκεί πέρα! Σήμερα ήταν να κάνουμε τα γενέθλια του Πάρη ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είχαμε στείλει προσκλήσεις σε 24 παιδάκια από την τάξη του, θα ήταν ένα πολύ παιδικό πάρτι αλλά προέχει να είναι καλά το μωρό»

«Χθες ήταν Σάββατο, το πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό. Φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρο μου είπε να τον πάω νοσοκομείο. Ωτίτιδα έχει. Καλά είναι. Ξεκινήσαμε διπλή αντιβίωση τώρα»

«Εχθές όλη μέρα που δεν ανέβασα τίποτα ήμασταν νοσοκομείο και μετά σπίτι. Και σήμερα θα κάτσω μέσα. Από αύριο έχω δουλίτσες οπότε ελπίζω να με βοηθήσει η θεία μου λιγάκι. Του είπα ότι μέχρι να γίνει καλά θα πρέπει να μην κάνουμε το πάρτι. Και πάτησε κάτι κλάματα.. Το πάρτι θα το κάνουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο του το έχω τάξει αλλά τώρα προέχει η υγεία του μωρού» είπε μέσα από τα social media η γνωστή influencer.

Υπενθυμίζουμε πως μέσα στο Σαββατοκύριακο ο μπαμπάς του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, που τον είχε στην Αθήνα του διοργάνωσε ένα μεγάλο παιδικό πάρτι με φίλους.

