Στο Παρίσι ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη για επαγγελματικές υποχρεώσεις, έχοντας αυτή τη φορά μαζί της τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φροντίζει, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της, να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον μικρό της.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μέσα από τα Instagram Stories της στιγμιότυπα από την αναχώρησή τους, αλλά και από την πτήση. Ο μικρός Πάρης φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδρομή, βρίσκοντας τρόπους να διασκεδάζει και να περνά ευχάριστα την ώρα του μέσα στο αεροπλάνο.

Φτάνοντας στο Παρίσι, μαμά και γιος δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν και μια στάση για να δοκιμάσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά εδέσματα. Ο Πάρης κρατούσε στα χέρια του ένα μεγάλο κρουασάν, από το νέο μαγαζί της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, με την ίδια να απαθανατίζει τη στιγμή και να σχολιάζει με ενθουσιασμό: «Ρεεεεε».

Να θυμίσουμε ότι, η γνωστή influencer έκανε ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της πορεία, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της εκτός Ελλάδας.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε το «Fat Rat», τη νέα croissanterie που δημιούργησε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Με το νέο αυτό εγχείρημα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα αποκτά πλέον και διεθνή παρουσία, με την ίδια να επενδύει σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με τη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα.

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