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Στο Παρίσι ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη για επαγγελματικές υποχρεώσεις, έχοντας αυτή τη φορά μαζί της τον γιο της, Πάρη.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φροντίζει, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της, να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον μικρό της.
Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μέσα από τα Instagram Stories της στιγμιότυπα από την αναχώρησή τους, αλλά και από την πτήση. Ο μικρός Πάρης φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδρομή, βρίσκοντας τρόπους να διασκεδάζει και να περνά ευχάριστα την ώρα του μέσα στο αεροπλάνο.
@j.touni @Fat Rat Paris μας κατέστρεψες 😂❤️ #jtouni #φοργιου #μπεςφοργιου #fatrat #paris ♬ πρωτότυπος ήχος – Βασιλική
Φτάνοντας στο Παρίσι, μαμά και γιος δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν και μια στάση για να δοκιμάσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά εδέσματα. Ο Πάρης κρατούσε στα χέρια του ένα μεγάλο κρουασάν, από το νέο μαγαζί της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, με την ίδια να απαθανατίζει τη στιγμή και να σχολιάζει με ενθουσιασμό: «Ρεεεεε».
Να θυμίσουμε ότι, η γνωστή influencer έκανε ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της πορεία, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της εκτός Ελλάδας.
Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε το «Fat Rat», τη νέα croissanterie που δημιούργησε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.
Με το νέο αυτό εγχείρημα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα αποκτά πλέον και διεθνή παρουσία, με την ίδια να επενδύει σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με τη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα.
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