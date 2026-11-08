Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, έχοντας μαζί της τη φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικές υποχρεώσεις, βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να απολαύσουν και στιγμές χαλάρωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, επέλεξαν να φιλοξενηθούν στο ιστορικό ξενοδοχείο Plaza Athénée, ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή καταλύματα του Παρισιού.

Το βίντεο από τη διαμονή στο Plaza Athénée

Η γνωστή influencer θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το ταξίδι της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Μέσα από το στιγμιότυπο αποκάλυψε την επιλογή της για τη διαμονή τους, παρουσιάζοντας τον χώρο στον οποίο φιλοξενούνται.

Η θέα στον Πύργο του Άιφελ που την ενθουσίασε

Αυτό, ωστόσο, που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η θέα από το μπαλκόνι του δωματίου. Ο Πύργος του Άιφελ δεσπόζει ακριβώς απέναντί τους, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το θέαμα, αποκαλύπτοντας πως ήταν η πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια τόσο ξεχωριστή θέα από το δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, η διαμονή στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ήταν κάτι που επιθυμούσε εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι, το ταξίδι στο Παρίσι μαζί με τη Στέλλα Πάσσαρη αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία της.

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