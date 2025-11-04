Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μία ημέρα γεμάτη γέλιο, χορό και έντονη συγκίνηση έζησε η Ιωάννα Τούνη το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον γάμο της κολλητής και συνεργάτιδάς της, Στέλας Πάσσαρη, με τον Σωτήρη Αφεντάκη στη Θεσσαλονίκη.

Η Influencer ήταν κουμπάρα του ζευγαριού μαζί με τον στενό τους φίλο, Ανδρέα Ράφτη, και δεν έκρυψε ούτε λεπτό τη χαρά της για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στο Instagram μια συγκινητική ανάρτηση, αποκαλύπτοντας τα συναισθήματα που της γέννησε αυτή η ξεχωριστή μέρα.

«Η πρώτη της παρέας μας που παντρεύτηκε και ήμουν εκεί, κουμπάρα, φίλη, αδερφή… Δεν μπορώ να περιγράψω τη συγκίνηση!», έγραψε.

Η ίδια περιέγραψε πόσο την άγγιξε το να βλέπει την κολλητή της να λάμπει και να ζει «το δικό της παραμύθι», σημειώνοντας πως αυτή η ημέρα ήταν για εκείνη σχεδόν ιερή.

«Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό και χαίρομαι με την χαρά της κολλητής μου λες και είναι δική μου – και ακόμα παραπάνω!» πρόσθεσε, απευθύνοντας δημόσια λόγια αγάπης στη Στέλα Πάσσαρη.

Με χιούμορ, δεν παρέλειψε να κλείσει την ανάρτηση με ατάκα που συζητήθηκε: «Άντε και στα δικά μας οι ελεύθερες!»

Στο προφίλ της δημοσίευσε επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον γάμο, όπου φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της γιορτής μαζί με τις φίλες της και το ευτυχισμένο ζευγάρι.

