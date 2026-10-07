Ιωάννα Τούνη: Τα φιλιά και η σφιχτή αγκαλιά με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην αφρικανική σαβάνα

Μετά το Ναϊρόμπι, το ζευγάρι βρέθηκε στο Μασάι Μάρα, ένα από τους πιο γνωστούς προορισμούς για σαφάρι στην Αφρική, αλλά και το χωριό της φυλής των Μασάι, όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τους παραδοσιακούς χορούς τους και το μοναδικό καλωσόρισμα τους.

Έπειτα. η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα γλυκό βίντεο μαζί με τον σύντροφό της, καθώς παρατηρούν τα ζώα της αφρικανικής ηπείρου. Στην πορεία, δημοσίευσε μια γλυκιά φωτογραφία με τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται τρυφερά, με φόντο τα υπέροχα τοπία της χώρας.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Τα νέα εντυπωσιακά πλάνα από το ταξίδι τους στην Αφρική