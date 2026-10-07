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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Τα φιλιά και η σφιχτή αγκαλιά με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην αφρικανική σαβάνα

Συνεχίζουν το εξωτικό ταξίδι τους στην Κένυα...
Βασίλης Κοντζεδάκης
07.10.2026 | 13:40 UPD:07.10.2026, 13:25
Ιωάννα Τούνη: Τα φιλιά και η σφιχτή αγκαλιά με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην αφρικανική σαβάνα

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Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν το εξωτικό ταξίδι τους στην αφρικανική σαβάνα της Κένυας.

Η χώρα τους χαρίζει μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες και οι δυο τους δεν σταματούν να απαθανατίζουν τις εικόνες που βλέπουν για πρώτη φορά εκεί.

Μετά το Ναϊρόμπι, το ζευγάρι βρέθηκε στο Μασάι Μάρα, ένα από τους πιο γνωστούς προορισμούς για σαφάρι στην Αφρική, αλλά και το χωριό της φυλής των Μασάι, όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τους παραδοσιακούς χορούς τους και το μοναδικό καλωσόρισμα τους.

Έπειτα. η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα γλυκό βίντεο μαζί με τον σύντροφό της, καθώς παρατηρούν τα ζώα της αφρικανικής ηπείρου. Στην πορεία, δημοσίευσε μια γλυκιά φωτογραφία με τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται τρυφερά, με φόντο τα υπέροχα τοπία της χώρας.

 

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Τα νέα εντυπωσιακά πλάνα από το ταξίδι τους στην Αφρική

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