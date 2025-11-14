Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησε τον personal trainer και κολλητό φίλο της Ιωάννας Τούνη, Ανδρέα Ράφτη.

Ο γυμναστής μίλησε για τη φιλία τους, τη σχέση τους και αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί η γνωστή influencer.

«Φυσικά και είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που μένουμε μαζί στις διακοπές. Αν πας με φίλους σου στις διακοπές, θα νοικιάσεις διαφορετικά δωμάτια; Επιπλέον, ήταν και το παιδί μαζί μας», είπε ο Ανδρέας Ράφτης αναφερόμενος στις καλοκαιρινές τους διακοπές.

«Είμαι περήφανος που είμαι κολλητός της Ιωάννας Τούνη τόσα χρόνια. Την αγαπώ τρελά, είναι σαν αδελφή μου, είμαστε σαν οικογένεια», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη γυμναστική της, τόνισε: «Είναι από τις καλύτερες μαθήτριες που έχω, ακόμα κι αν κάποιες ασκήσεις τη δυσκολεύουν. Δέχομαι συνεχώς μηνύματα για το πρόγραμμα της Ιωάννας, μου ζητούν να το μοιραστώ. Μπορούμε να έχουμε ένα πρότυπο, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε ίδιοι», ολοκλήρωσε ο Ανδρέας Ράφτης.