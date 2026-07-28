Η Ιωάννα Τούνη εξακολουθεί να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει ένα σύντομο πέρασμα και από την Πάρο.

Μαζί με την παρέα της επιβιβάστηκε σε σκάφος και ταξίδεψε στο γειτονικό νησί. Η influencer ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την εξόρμηση, δείχνοντας τις βουτιές στα καταγάλανα νερά, τις στιγμές γέλιου με τους φίλους της και την ξέγνοιαστη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή περίσταση, αφού η παρέα βρέθηκε σε εστιατόριο της Πάρου για να γιορτάσει τα γενέθλια μιας φίλης της.

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