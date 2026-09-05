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Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται, αυτές τις ημέρες, στο όμορφο Παρίσι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η Ιωάννα Τούνη πριν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη αποχωρίστηκε τον γιο της Πάρη, ο οποίος για 10 μέρες θα βρίσκεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Αθήνα.

Οι δυο τους περιηγήθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, ψώνισαν και γευμάτισαν σε γνωστά εστιατόρια.

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό κολάζ με τον αγαπημένο της όπου φαίνεται να ποζάρουν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι κατά την παραμονή τους στην «πόλη του Φωτός».

Πριν μερικές ημέρες, το ζευγάρι βρέθηκε στην γειτονική Κωνσταντινούπολη, καθώς παρευρέθηκε σε γάμο καλής φίλης της εντυπωσιακής influencer.

Δείτε το κολλάζ που ανέβασε:

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Χαμός με βίντεο που ανέβασε με τον σύντροφό της – «Ωραία φούστα φοράει το αγόρι σου!»