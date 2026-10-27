Αλλαγή στη διακόσμηση του σπιτιού της στη Θεσσαλονίκη έκανε η Ιωάννα Τούνη, αποχαιρετώντας τον χαρακτηριστικό ροζ καναπέ που είχε ξεχωρίσει στο σαλόνι της.

Η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα της επιλογή, αποκαλύπτοντας πως επιστρέφει σε πιο ουδέτερες αποχρώσεις.

«Το ροζ σαλονάκι μου έκανε τέλεια παρέα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου… μου έφτιαξε τη διάθεση και με ανανέωσε φουλ! Πλέον νιώθω έτοιμη να επιστρέψω στην nude φάση μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο νέος καναπές σε nude αποχρώσεις

Ο εντυπωσιακός ροζ καναπές, που είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, αποτελεί πλέον παρελθόν. Στη θέση του, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε έναν μεγάλο καναπέ σε nude αποχρώσεις, με ιδιαίτερο bubble design.

Η νέα προσθήκη δίνει στο σαλόνι μια διαφορετική αισθητική, πιο ήρεμη και μίνιμαλ, ακολουθώντας την αλλαγή διάθεσης και στιλ που θέλησε να μοιραστεί με τους followers της.

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