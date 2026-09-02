Σε μια νέα πολυτελή αγορά προχώρησε η Ιωάννα Τούνη, μοιράζοντας το σχετικό unboxing με τους ακολούθους της στα social media. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας εμφανίστηκε κρατώντας την εμβληματική λευκή τσάντα του οίκου Saint Laurent, εξάπτοντας αμέσως την περιέργεια των fans της. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά επιφύλασσε μια έκπληξη, καθώς η συσκευασία του γαλλικού οίκου δεν περιείχε κάποια επώνυμη τσάντα.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι εντυπωσιακά, μακριά σκουλαρίκια του Saint Laurent, τα οποία ξεχωρίζουν τόσο για την ασύμμετρη σχεδίασή τους όσο και για την τιμή τους.

Tα σκουλαρίκια σχηματίζουν τις λέξεις «YSL» και «Paris»

Το ένα σκουλαρίκι σχηματίζει κάθετα το χαρακτηριστικό μονόγραμμα YSL, ενώ το δεύτερο αποτελείται από τα γράμματα της λέξης Paris. Μαζί δημιουργούν την πλήρη αναφορά «YSL Paris», μετατρέποντας το όνομα του οίκου σε βασικό διακοσμητικό στοιχείο.

Στο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη πλησιάζει τα δύο σκουλαρίκια στην κάμερα για να φανούν καλύτερα οι λεπτομέρειες.

Η τιμή του συγκεκριμένου ζευγαριού

Τα YSL Paris Drop Earrings πωλούνται στην Ευρώπη προς 750 ευρώ, ποσό που επιβεβαιώνεται τόσο από τον επίσημο κατάλογο του Saint Laurent όσο και από μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα πολυτελούς μόδας.

Ο οίκος τα περιγράφει ως μεταλλικά σκουλαρίκια σε παλαιωμένο χρυσό φινίρισμα, μια τεχνική που τους χαρίζει πιο vintage και λιγότερο γυαλιστερή όψη.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τη μόδα και τα πολυτελή αντικείμενα. Μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσιάζει συχνά ρούχα, παπούτσια, τσάντες και κοσμήματα από γνωστούς οίκους.

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