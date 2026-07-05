Η Ιωάννα Τούνη μετά το ταξίδι στο Μπαλί βρέθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής για να κάνει το μπάνιο της και ανέφερε ότι πολλοί σχολιάζουν γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή μετά τον εξωτικό προορισμό.

Συγκεκριμένα η influencer δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου βίντεο από παραλία, όπου βρέθηκε με τη συνέταιρο και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη, με την οποία είχαν περάσει μερικές ημέρες στο Μπαλί μαζί με άλλες φίλες τους.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε μέσω Instagram story ότι έχει παιδικές αναμνήσεις με την οικογένειά της από τη Χαλκιδική, μιας και έκαναν εκεί κάμπινγκ, όπως είπε.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε δημόσια τα σχόλια που δέχτηκε: «Όλοι μας ρωτάνε: “Καλά μετά το Μπαλί πήγατε Χαλκιδική;” Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το εννοώ. Ειδικά εγώ, σε αυτή την παραλία, εκεί πέρα στο τέρμα, έκανα κάμπινγκ για μια δεκαετία τουλάχιστον οικογενειακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου από εδώ πέρα. Αγαπώ Χαλκιδική».

Δείτε το βίντεο

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