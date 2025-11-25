Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το βράδυ της Δευτέρας 24/11, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου μαγαζιού του, το οποίο είναι ένα beauty salon και βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει στο νέο του επιχειρηματικό βήμα, ανάμεσά τους και πολλοί επώνυμοι, όπως η Ρία Ελληνίδου, και η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με την οποία πέρασε κρίση το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, η πρώην σύντροφός του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη, δεν βρέθηκε στο πλευρό του. Όπως φαίνεται από τα stories που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, μαζί με το μικρό Πάρη, και την ώρα που πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια, έφτιαχνε τα νύχια της, έχοντας στο πλευρό της και μια από τις καλές φίλες της, τη Λένια.

Να αναφέρουμε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια του event, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την Ιωάννα Τούνη και τον αγώνα που δίνει ως θύμα revenge porn.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι η μητέρα του παιδιού μου και όχι μόνο αυτό. Από την αρχή σε όλο αυτό το κομμάτι ήμουν πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που κάνει είναι αξιοθαύμαστο. Οποιαδήποτε κοπέλα περνάει μια τέτοια φάση να μιλάει, να υπάρξει δικαίωση. Δεν θέλω θα κάνω δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω το βήμα για κάποιους ανθρώπους, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά καλό είναι να υπάρχει ανάλογη τιμωρία».

Μάλιστα, ανέφερε για την ψυχολογική της κατάσταση: «Πώς να είναι καλά κάποιος άνθρωπος που έχασε τη μητέρα του και πάρα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο για κάθε άνθρωπο που είναι δίπλα της να λογοκρίνεται επειδή κάνει παρέα μαζί της;».

