Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της με τον γιο της, Πάρη, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι περιλαμβάνει ένα από τα πρωινά που απολαμβάνουν μαζί.

Η influencer και επιχειρηματίας προσπαθεί να έχει μια ισορροπημένη διατροφή στην καθημερινότητά της και όπως φαίνεται, θέλει να μυήσει και τον μικρό Πάρη σε πιο υγιεινές επιλογές.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου της, ο οποίος κάθεται στον καναπέ και κοιτάζει με ιδιαίτερη προσοχή τα δύο μπολάκια με το πρωινό του.

Το πρωινό που επέλεξε για εκείνη και τον γιο της είναι απλό, αλλά γεμάτο θρεπτικά συστατικά. Η βάση είναι γιαούρτι, ενώ από πάνω έχει προσθέσει φρέσκα μύρτιλα, μέλι με κανέλα και σπόρους chia.

Η επιλογή των υλικών προσφέρει έναν συνδυασμό πρωτεΐνης, ασβεστίου, φυτικών ινών και καλών λιπαρών, ενώ τα φρούτα δίνουν μια πιο γλυκιά και ευχάριστη γεύση.

Το δικό της μικρό «κόλπο» φαίνεται πως βρίσκεται και στην παρουσίαση. Η Ιωάννα Τούνη σέρβιρε το πρωινό σε χαριτωμένα ροζ μπολάκια σε σχήμα καρδιάς, κάνοντας το γεύμα πιο παιχνιδιάρικο και ελκυστικό για τον μικρό Πάρη.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον γιο της στις Μαλδίβες