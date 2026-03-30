Η Ιωάννα Τούνη περνά μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική υπόθεση που αφορά το revenge porn, γεγονός που την έχει επηρεάσει έντονα σε ψυχολογικό επίπεδο.

Το αυξημένο στρες φαίνεται να επηρεάζει και την υγεία της, καθώς, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, επανεμφανίζεται ένα αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί όταν βιώνει έντονη πίεση.

Συγκεκριμένα, η influencer έχει μιλήσει ανοιχτά για τους λεγόμενους «τριχοφάγους», δηλαδή τη γυροειδή αλωπεκία.

Πρόκειται για μια αυτοάνοση πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους θύλακες των τριχών, προκαλώντας ξαφνική απώλεια μαλλιών σε μικρά, κυκλικά σημεία στο κεφάλι.

Όπως είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram, τον Νοέμβριο του 2025, τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως σε περιόδους έντονου στρες ή στεναχώριας.

Η περίπτωσή της αναδεικνύει πόσο άμεσα μπορεί να συνδεθεί η ψυχολογική πίεση με τη σωματική υγεία, ειδικά όταν πρόκειται για αυτοάνοσα νοσήματα που επηρεάζονται από συναισθηματικούς παράγοντες.

