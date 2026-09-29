Ένα απολαυστικό βίντεο με την Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στα social media ο Στηβ Τούμπας, με αφορμή την προσπάθεια της influencer να μιλήσει αγγλικά.

Οι δύο φίλοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι για επαγγελματικές υποχρεώσεις και καταγράφουν στιγμές από την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα, τις οποίες μοιράζονται με τους followers τους.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε ο Στηβ, φαίνεται να κρυφακούει την Ιωάννα Τούνη την ώρα που προσπαθεί να περιγράψει στα αγγλικά ότι η μπλούζα της είναι ασιδέρωτη. Ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του, ενώ παράλληλα την παρακολουθεί να ψάχνει τις σωστές λέξεις.

«Όταν κρυφακούς την κολλητή στα προφορικά για το Lower», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Η Ιωάννα Τούνη, πάντως, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί, καθώς ακούγεται να προσπαθεί να διατυπώσει στα αγγλικά αυτό που θέλει να πει.

«If you have nothing to say, don’t say it. Δεν είναι αυτό Greek idiomatism;», ακούγεται να αναρωτιέται σε ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια προσπαθεί να εξηγήσει πως η μπλούζα της χρειάζεται σιδέρωμα.

«Is it a problem that – δεν ξέρω τώρα την τσαλάκα στα αγγλικά – it needs to be ironing;», λέει χαρακτηριστικά, με τον φίλο της να ξεσπά σε γέλια.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φαίνεται πως διασκέδασε και την ίδια την Ιωάννα Τούνη, η οποία αντιμετώπισε με χιούμορ τις δυσκολίες της με την αγγλική γλώσσα.

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