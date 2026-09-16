Τα 32α γενέθλιά του γιόρτασε ο Στέφανος Μεντένζης, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και φυσικά την Ιωάννα Τούνη, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι δυο τους έχουν μοιραστεί πολλές προσωπικές, αλλά και επαγγελματικές στιγμές, ενώ συχνά ταξιδεύουν μαζί.

Η Ιωάννα Τούνη έχει μιλήσει αρκετές φορές με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά του, καθώς ο Στέφανος δραστηριοποιείται στον χώρο του interior design, της αρχιτεκτονικής και του event planning.

Μάλιστα, έχει συνεργαστεί μαζί της σε διάφορα projects, μεταξύ άλλων στις ανακαινίσεις των σπιτιών της στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο πρόσφατο άνοιγμα της FatRat στο Παρίσι, όπου ανέλαβε τη διακόσμηση του χώρου.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να του κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο, συγκεκριμένα ένα Rolex, το οποίο έχει αρκετά υψηλή αξία και φέρεται να κοστίζει όσο ένα αυτοκίνητο.

Η ίδια, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη γιορτή του στενού της φίλου, με τον οποίο τη συνδέει μια σχέση που έχει περάσει και σε επαγγελματικό επίπεδο.

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