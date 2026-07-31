Η Ιωάννα Τούνη μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok αποκάλυψε στους followers της μία περιπέτεια που είχε, η οποία θα μπορούσε να είχε πολύ πιο σοβαρή κατάληξη.

Αναλυτικότερα, η γνωστή influencer, επιστρέφοντας από τη Μύκονο, αποκάλυψε τι συνέβη κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στο νησί, όταν ένα ατύχημα την αναστάτωσε και την οδήγησε λίγο αργότερα στον γιατρό.

«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα», είπε στην αρχή του βίντεό της. Περιγράφοντας το περιστατικό, εξήγησε ότι βρισκόταν σε γνωστό beach club όταν ένας σερβιτόρος πέρασε δίπλα από το τραπέζι τους κρατώντας έναν μεγάλο δίσκο. «Όπως καθόμασταν στο τραπέζι και είχαμε παραγγείλει, περνάει ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα, έναν δίσκο τεράστιο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια. Καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε».

Σύμφωνα με την ίδια, ο δίσκος τη χτύπησε στην περιοχή του ματιού, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα μικρό σκίσιμο και να αρχίσει να αιμορραγεί. «Κάνει μία με τον δίσκο και όπως κάθομαι τρώω τον δίσκο στο μάτι. Το έχω κρύψει με makeup, αλλά αυτό το μικρούλι που βλέπεις είναι ένα μικρό σκίσιμο, που δεν έγινε από νύχι. Έφαγα την παραμάνα στο κεφάλι, ζαλίστηκα, μου γυρνούσε το κεφάλι», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, η εικόνα με το αίμα στο πρόσωπό της την έκανε να πανικοβληθεί, καθώς δεν γνώριζε πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός. «Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι έγινε και μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα εδώ, είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να συμβεί, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα».

Στην προσπάθειά της να φτάσει στην τουαλέτα για να δει την κατάστασή της, προκλήθηκε νέα αναστάτωση, καθώς βρέθηκε κοντά στον χώρο όπου καθόταν ο Matthew McConaughey. «Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, o McConaughey μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχαμε κολλήσει γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή που πήγα να παραβιάσω το τραπέζι του. Ήμουν με ένα παγάκι στο μάτι και έκλαιγα παράλληλα, φώναζα κάτι σε φάση “θα με τυφλώσετε εδώ πέρα, με χτύπησε σερβιτόρος”».

Όπως αποκάλυψε, ένας άνθρωπος από την ομάδα ασφαλείας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και τη βοήθησε. «Ήταν ένα παιδί πολύ καλό από την προστασία εκεί και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο

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