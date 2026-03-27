Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn συνεχίζεται. Μετά το κόλλημα που υπήρξε με το τεχνικό πρόβλημα, τελικά προβλήθηκε το επίμαχο ροζ βίντεο και μάλιστα 8 φορές, ώστε να το δουν καλά και οι δύο πλευρές, αλλά και δικαστές και ένορκοι, ώστε να εξετάσουν όλα τα σημεία.

Όπως ανέφεραν στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το βίντεο προβλήθηκε 8 φορές γιατί ήθελαν να εξετάσουν όλα τα επίμαχα σημεία, για να αποδείξει η κάθε πλευρά τη δική της αλήθεια. Από τη μια πλευρά για να δείξουν ότι ο πρωταγωνιστής του βίντεο κοιτάζει την κάμερα και από την άλλη ότι η Ιωάννα Τούνη δεν ήξερε τίποτα. Χρειάστηκε να το δουν πολλές φορές για να το αναλύσουν.

Η δίκη διεκόπη για περίπου 10 λεπτά, με την Ιωάννα Τούνη να βγαίνει από την αίθουσα ψύχραιμη και να πηγαίνει στην πλευρά που κάθονται οι φίλοι της και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Νωρίτερα, μιλώντας στις κάμερες φανερά καταβεβλημένη και ψυχολογικά ράκος, η Ιωάννα Τούνη ζήτησε την δικαίωσή της και επιτέλους το τέλος του μαρτυρίου της.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Ξανά στα δικαστήρια για το revenge porn βίντεο – «Σήμερα είναι μία δύσκολη μέρα για εμένα»