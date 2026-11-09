Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στο Παρίσι, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στην Πόλη του Φωτός μαζί με τη στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη, με αφορμή τη φωτογράφιση της νέας συλλογής της εταιρείας ρούχων που διατηρούν.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε για τη διαμονή της το εμβληματικό Hôtel Plaza Athénée, ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του Παρισιού, με την ίδια να μοιράζεται ενθουσιασμένη τη μαγευτική θέα στον Πύργο του Άιφελ από το μπαλκόνι του δωματίου της.

Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πρωινό που απόλαυσαν οι δύο φίλες στο ξενοδοχείο και, κυρίως, το ποσό που χρειάστηκε να πληρώσουν.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok, η Στέλλα Πάσσαρη παρουσίασε τις επιλογές τους από το à la carte μενού, αποκαλύπτοντας ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν διαθέτει τον κλασικό μπουφέ πρωινού.

Οι δύο γυναίκες επέλεξαν, μεταξύ άλλων, κρουασάν, porridge με μούρα και chia pudding με μούρα, απολαμβάνοντας το πρωινό τους σε ένα ιδιαίτερα κομψό περιβάλλον.

Ο συνολικός λογαριασμός για το πρωινό της Ιωάννας Τούνη και της Στέλλας Πάσσαρη έφτασε τα 119 ευρώ, όπως φάνηκε στην απόδειξη που παρουσίασε η δεύτερη στο βίντεό της.

Μάλιστα, η Στέλλα Πάσσαρη θέλησε να ζητήσει και τη γνώμη των διαδικτυακών της φίλων, αναρωτώμενη αν το συγκεκριμένο πρωινό άξιζε τελικά τα χρήματά του.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Στο πιο ακριβό ξενοδοχείο στο Παρίσι