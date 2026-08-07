Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στο νησί των Κυκλάδων. Μέσα από ένα βίντεο με φωτογραφίες και αποσπάσματα από την παραμονή της εκεί, έδειξε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και ξεγνοιασιάς μαζί με την παρέα της.

Στην ανάρτησή της, η γνωστή influencer εμφανίζεται να απολαμβάνει τη θάλασσα, να κάνει βουτιά από σκάφος, να ποζάρει με καλοκαιρινές εμφανίσεις και να διασκεδάζει σε βραδινές εξόδους.

Παράλληλα, συνόδευσε το δημοσίευμά της με μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τα πολλά ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει σε διάφορα μέρη του κόσμου, η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί τον αγαπημένο της προορισμό.

«Όσο κι αν έχω ταξιδέψει, αυτός είναι παντοτινά ο αγαπημένος μου προορισμός σε όλο τον κόσμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη διαχρονική αγάπη της για το Νησί των Ανέμων.

Δείτε την σχετική ανάρτηση και φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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