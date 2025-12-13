Στο μακρινό Μεξικό βρέθηκε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη, συνεχίζοντας τις ταξιδιωτικές της εξορμήσεις ανά τον κόσμο. Συνοδευόμενη από τη Λένια Παπαδοπούλου, η γνωστή influencer περιηγήθηκε σε εμβληματικά σημεία της χώρας, όπως η επιβλητική Πυραμίδα του Ήλιου και το ιστορικό σπίτι της Φρίντα Κάλο. Φυσικά, δεν παρέλειψε να εξερευνήσει την τοπική γαστρονομία, ενώ «πλημμύρισε» το Instagram της με εντυπωσιακά στιγμιότυπα, ποζάροντας ακόμα και με το παραδοσιακό μεξικάνικο σομπρέρο.

Στο πλευρό της βρέθηκε η κολλητή της, Λένια Παπαδοπούλου, με τις δυο τους να ποζάρουν μπροστά σε αξιοθέατα και χαρακτηριστικές γωνιές της πόλης, δημιουργώντας ένα mini άλμπουμ που γέμισε τη ροή της με χρώμα και ταξιδιωτική διάθεση. Η ίδια το χαρακτήρισε ως μια απολύτως αναγκαία διακοπή από την πίεση της καθημερινότητας.

«Γεια σου Μεξικό (Hola, México)», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media.

Θυμίζουμε ότι παράλληλα λίγο μετά το ταξίδι της είχε έρθει ένα ξέσπασμα για τις δηλώσεις του πρώην συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, σχετικά με τη συνεπιμέλεια του γιου τους.

Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε: «Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας, ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”. Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών, που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα Θεσσαλονίκη. Βάση κανονικών συνθηκών 1 του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο».

