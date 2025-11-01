Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Στέλλα Πάσσαρη δεν βλέπει την ώρα και τη στιγμή να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη Αφεντάκη μετά από αρκετά χρόνια σχέσης.

Η συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη, από το πρωί του Σαββάτου, βρέθηκε στο σπίτι της φίλης της και γνωστής influencer, καθώς εκεί ετοιμάστηκε η νύφη.

Πριν λίγη ώρα μάλιστα, η Στέλλα Πάσσαρη ανέβασε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram όπου τη βλέπουμε πανέτοιμη με το νυφικό της, λίγο πριν φύγει για την εκκλησία.

Με κλαρίνα και μουσική στο σπίτι, μια έκπληξη που είχαν ετοιμάσει οι φίλοι της Στέλλας Πάσσαρη, λίγο πριν την οδηγήσουν στην εκκλησία.

Όπως θα δείτε όλοι ήταν πολύ κεφάτοι και ανυπομονούν για τη μεγάλη ώρα, αυτή του γάμου!

