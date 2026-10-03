Στην Κένυα βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με πρώτο σταθμό του ταξιδιού τους, το Ναϊρόμπι.

Η ίδια μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την άφιξη και την παραμονή της στη χώρα, καταγράφοντας διαφορετικές εικόνες από την καθημερινότητά της εκεί.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της ξεχώρισαν τα βίντεο από τις περιοχές του Ναϊρόμπι, όπου οι κάτοικοι ζουν σε δύσκολες συνθήκες.

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε ακόμη ένα σπίτι, όπου γνώρισε οικογένειες και μικρά παιδιά, και μίλησε για όσα είδε.

«Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε», σχολίασε σε ένα από τα βίντεό της.

Το Dior δώρο από τον σύντροφό της

Παράλληλα, η influencer μοιράστηκε με το κοινό της και ένα πιο προσωπικό στιγμιότυπο από το ταξίδι.

Συγκεκριμένα, έκανε unboxing ένα δώρο που της έκανε ο σύντροφός της, αποκαλύπτοντας ένα μεταξωτό μαντίλι του Dior σε μπορντό και μπλε αποχρώσεις, το οποίο, όπως είπε, σκοπεύει να φορέσει στο σαφάρι.

«Ρε ο γλυκός μου, τον έχω ξεπαραδιάσει άθελά μου…», έγραψε στη λεζάντα της, δείχνοντας το δώρο στους διαδικτυακούς της φίλους.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο

Φυσικά, οι χρήστες του TikTok δεν άργησαν να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους.

Χαρακτηριστικά ήταν κάποια σχόλια τα οποία κάνουν λόγω για “λάθος στιγμή” που επέλεξε η influencer να δείξει ένα τόσο ακριβό δώρο σε έναν προορισμό όπου οι άνθρωποι δεν έχουν… να φάνε.

Η αντίθεση πλούτου και φτώχειας έκανε έξαλλους μερικούς από τους χρήστες του διαδικτύου.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι στην Κένυα και το σπίτι των 14 ατόμων