Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη, όπως αποκάλυψε πριν από μερικές ημέρες, πέρασε μια δύσκολη ημέρα με σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία της. Μάλιστα, λίγο αφότου το είπε, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης της έστειλε 150 τουλίπες στο σπίτι της για να της φτιάξει τη διάθεση.

Σήμερα, Πέμπτη 23/10, η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok με την εντυπωσιακή ανθοδέσμη που της χάρισε ο αγαπημένος της.

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρει: «Ήταν μια από αυτές τις ημέρες που ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα… Ξέρεις ποιος μου έφερε λουλούδια. Θέλω πολύ να τα μετρήσω».

Η ίδια έγραψε πάνω στο βίντεο: «Εάν το αγόρι σου δεν σου παίρνει λουλούδια για να σου φτιάξει τη διάθεση τις ημέρες που δεν είσαι χαρούμενη… Στείλε του αυτό το βίντεο…

Ή χώρισε τον! Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία… από μ…ες χορτάσαμε. Και τελικά μέτρησε καμία πόσες τουλίπες είναι;».

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε αναφορά του Γρηγόρη Μπάκα για το εάν θα σχολιάσει ποτέ ανοιχτά τα νέα της Ιωάννας Τούνη στην προσωπική ζωή της, δεν θέλησε να δώσει την παραμικρή απάντηση.

@j.touni Ή χώρισε τον!🤣 Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία… από μ*λάκες χορτάσαμε 🥲🥲🥲🙄 Και τελικά μέτρησε καμία πόσες 🌷 είναι; #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιουγαμω ♬ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni

Πηγή: TikTok