Σε βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, έδειξε σταδιακά στο κοινό της το πολυτελές δώρο που έλαβε, λέγοντας: «Ο Rob ήταν Μύκονο με τους κολλητούς του για τέσσερις μέρες, γύρισε μόλις Θεσσαλονίκη και μου έφερε μόλις αυτό. Εν τω μεταξύ επειδή ξέρει ότι είμαι παράξενη και δεν μου αρέσει τίποτα – τουλάχιστον οι άνθρωποί μου με ξέρουν και με αποδέχονται – μου λέει: ‘Επειδή θα πας τις επόμενες μέρες Μύκονο, αν δε σου άρεσε να πας στην Μπουτίκ να το επιστρέψεις και να πάρεις κάτι που σου αρέσει’. Δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα, θέλω πολύ να δω το γούστο του και τι έχει διαλέξει για εμένα».

Στη συνέχεια, έδειξε το φόρεμα στην κάμερα και αφού το δοκίμασε υπογράμμισε: «Νομίζω ότι είναι λίγο φαρδύ. Βέβαια νομίζω ότι είναι η γραμμή του για να είναι λίγο φαρδύ. Τι κάνω τώρα; Το κρατάω ή το γυρνάω; Στο στήθος είναι just, δεν με παίρνει να είναι κάτι πιο εφαρμοστό γιατί θα ανοίξουν τα κουμπάκια. Το σώμα όμως δεν το αγκαλιάζει όπως θα ήθελα».

Στην περιγραφή της ανάρτησής της σημείωσε: «Το πιο δύσκολο keep or return της ζωής μου. P.S: Ρε συμπεθέρα πες δεν έχω το καλύτερο αγόρι σε όλο τον κόσμο».

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