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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Το πολυτελές ξενοδοχείο που της έκλεισε η Louis Vuitton στο Παρίσι – Πόσο κοστίζει η βραδιά

Ο διάσημος οίκος πολυτελών ειδών την κάλεσε σε event του
Βασίλης Κοντζεδάκης
27.09.2026 | 10:00 UPD:27.09.2026, 09:49
Ιωάννα Τούνη: Το πολυτελές ξενοδοχείο που της έκλεισε η Louis Vuitton στο Παρίσι – Πόσο κοστίζει η βραδιά

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Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται, τις τελευταίες ώρες, στο Παρίσι μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Η influencer ταξιδεύει συχνά πλέον στη γαλλική πρωτεύουσα, αφού διατηρεί εκεί το δικό της κατάστημα croissanterie.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική υποχρέωση που έχει η Ιωάννα στη Γαλλία, καθώς όπως έκανε γνωστό, ο διάσημος οίκος πολυτελών ειδών την κάλεσε σε event του. Για τη διαμονή τους, οι υπεύθυνοι του οίκου τους έκλεισαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα στον προσωπικό λογαριασμό της, έγινε η αποκάλυψη της τιμής του δωματίου. Το ποσό είναι αστρονομικό και η τιμή αυτή την περίοδο για το συγκεκριμένο δωμάτιο ανέρχεται στα 4.100 ευρώ.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι για δουλειά μαζί με τον γιο της

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