Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε τη νέα χρονιά με ένα ιδιαίτερο ταξίδι στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Λίγο πριν το τέλος του 2025, η influencer είχε ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με τον γιο της, Πάρη, για να κλείσουν τη χρονιά με μια όμορφη οικογενειακή εμπειρία.

Μετά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, γιόρτασε το νέο έτος με αγαπημένα πρόσωπα και σύντομα ετοίμασε τις βαλίτσες της για το πρώτο ταξίδι του 2026.

Αυτή τη φορά, επέλεξε να ταξιδέψει με τον σύντροφό της, γεγονός που μοιράστηκε μέσω αναρτήσεων στα social media.

Το ζευγάρι προσγειώθηκε στο Λονδίνο το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, έτοιμο να εξερευνήσει την πόλη και να περάσει χρόνο μαζί.

Οι δημοσιεύσεις τους έδωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα του ταξιδιού, με την Ιωάννα να φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της απόδρασης.

Πηγή: instagram