Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κανένα πρόβλημα να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας – ακόμα κι όταν αυτό σημαίνει ότι θα δεχθεί ένα νέο κύμα οργής από τους ακολούθους της. Λίγο μετά το σάλο που ξέσπασε με το ταξίδι της εταιρείας της, Bubblegun, στο Μπαλί, όπου μαζί με τη Στέλλα Πάσσαρη φωτογραφήθηκαν στην πισίνα να κάνουν αέρα κρατώντας βεντάλιες από χαρτονομίσματα, η γνωστή influencer επανέρχεται με μια νέα δημοσίευση που άναψε φωτιές.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των εσόδων της στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας συνεχώς νέα διαμερίσματα στο χαρτοφυλάκιό της. Ένα από αυτά τα νέα αποκτήματα αποφάσισε να το επιδείξει στο κοινό της μέσα από το TikTok, όμως επιλέγοντας ένα τρόπο που πολλοί χαρακτήρισαν «νεοπλουτίστικο» και υπεροπτικό.

Στο επίμαχο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται στο κέντρο του νέου της διαμερίσματος, φορώντας ένα σούπερ σέξι σύνολο που τονίζει τις αναλογίες και το καλλίγραμμο κορμί της, ενώ παράλληλα προβάλλει τον ανακαινισμένο χώρο γύρω της, με σαλόνι και κουζίνα σε minimal αισθητική, όπως συνηθίζει.

Όμως, αυτό που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις δεν ήταν μόνο η επίδειξη του σπιτιού, αλλά η λεζάντα που επέλεξε να γράψει πάνω στο βίντεο: «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, επιτυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα».

Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πήραν αμέσως φωτιά, με τους ακολούθους της να χωρίζονται στα δύο. Από τη μια πλευρά, οι πιστοί της φαν την αποθέωσαν, γράφοντας «μπράβο» και ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει να δείχνει την επιτυχία της.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ξέσπασε ένα δυνατό κύμα αρνητικών σχολίων, με πολλούς να κατηγορούν την influencer για επιδειξιομανία, ξιπασιά και έλλειψη μετριοφροσύνης. «Σκέψου να μην μπορείς να βάλεις πρώτο, ένα δυνατό σου στοιχείο από τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Και το πρώτο που σκέφτεσαι για εσένα, είναι η λέξη κουκλάρα. Εντάξει… αυτό είναι αληθινή φτώχεια», έγραψε ένας χρήστης, συγκεντρώνοντας δεκάδες likes.

«Τρομπέτα γνωστή στη Θεσσαλονίκη που θέλει να ξεχάσουμε τα παλιά», σημείωσε άλλος ακόλουθος σε καυστικό τόνο.

Ενώ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια για την παντελή έλλειψη αυτογνωσίας, με ατάκες όπως «Μετριόφρων πάνω από όλα!».

Για μια ακόμα φορά, η Ιωάννα Τούνη προκαλεί, όχι γιατί δεν ξέρει τις αντιδράσεις που θα φέρει αυτή της η ενέργεια, αλλά επειδή, αντίθετα, γνωρίζει πολύ καλά πώς να είναι διαρκώς στο προσκήνιο και να γίνονται συζητήσεις γύρω από το όνομά της – είτε για θετικούς, είτε για αρνητικούς λόγους.

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