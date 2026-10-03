Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της, σε ένα ταξίδι διαφορετικό από όσα έχει μοιραστεί μέχρι σήμερα με τους followers της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο ζωής ανθρώπων που ζουν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Μία από τις πρώτες στάσεις τους στο Ναϊρόμπι ήταν το πατρικό σπίτι του ξεναγού τους, Μούσα, το οποίο βρίσκεται σε παραγκούπολη της περιοχής.

Η επίσκεψη αυτή την επηρέασε έντονα και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, μίλησε για όσα αντίκρισε και για τα συναισθήματα που της προκάλεσε η εμπειρία.

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