Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε τις Μαλδίβες για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, αλλά και αγαπημένους φίλους.

Μετά την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει ο σύντροφός της και η παρέα της για τα γενέθλιά της, ακολούθησε ένα πάρτι, με την ίδια να μοιράζεται μέσα από τα social media, στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr