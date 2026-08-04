Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, στηρίζοντάς τον στο νέο επαγγελματικό του βήμα.

Η γνωστή influencer επισκέφθηκε το νέο γυμναστήριο που άνοιξε ο αγαπημένος της και δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια της για το νέο του ξεκίνημα. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media μοιράστηκε βίντεο και στιγμιότυπα από το χώρο, συμμετέχοντας ουσιαστικά στη διαφημιστική καμπάνια της νέας επιχείρησης.

Ανάμεσα στα βίντεο που ανέβασε, ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η Ιωάννα Τούνη πλησιάζει τον Robbie και τον φιλά γλυκά στο μάγουλο, με εκείνον να χαμογελά, δείχνοντας τη χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους.

Οι δυο τους δείχνουν να διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους. Παρότι επιλέγουν να κρατούν χαμηλότερους τόνους σε σχέση με το παρελθόν, δεν διστάζουν να μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς φίλους τους.

Το νέο γυμναστήριο αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό βήμα για τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με την Ιωάννα Τούνη να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά του.

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