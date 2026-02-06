Έντονη φημολογία προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη με δαχτυλίδι στο χέρι, με πολλούς να θεωρούν πως πρόκειται για μονόπετρο και ένδειξη αρραβώνα με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το συγκεκριμένο κόσμημα δεν πέρασε απαρατήρητο, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο ρομαντικό ταξίδι του ζευγαριού στο εξωτερικό.

Οι σχετικές συζητήσεις μεταφέρθηκαν και στις πρωινές εκπομπές, με σχολιαστές να εκφράζουν την άποψη ότι ενδεχομένως το δαχτυλίδι να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Την απάντηση έδωσε η ίδια η Ιωάννα Τούνη, μέσω επικοινωνίας που είχε με την Έλενα Πολυκάρπου και μεταδόθηκε από την εκπομπή Super Κατερίνα.

Η influencer ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει πρόταση γάμου, ούτε αρραβώνας, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο δαχτυλίδι είναι απλώς ένα από τα κοσμήματά της και δεν κρύβει κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ιωάννα Τούνη έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν, τονίζοντας πως –τουλάχιστον προς το παρόν– δεν έχει αλλάξει κάτι στη προσωπική της ζωή.

