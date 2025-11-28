Η δίκη της 10ης Νοεμβρίου, η οποία είχε διακοπεί, συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο δικαστήριο από νωρίς το πρωί, συνοδευόμενη από τις στενές της φίλες. Οι φίλες της βρίσκονται στο πλευρό της, προσφέροντας της στήριξη στον δύσκολο αγώνα που δίνει για να βρει δικαίωση.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν, τονίζοντας πως αυτή η δίκη είναι κάτι που περίμενε χρόνια.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε: «Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις. Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…

Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».

Να θυμίσουμε ότι ο συνήγορος υπεράσπισής της, κ. Δημητρακόπουλος είχε από το δικαστήριο να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την έδρα.

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή ενός βίντεο με προσωπικές της στιγμές, το οποίο είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ήδη από το 2017.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη στους haters της: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον 6ο!»