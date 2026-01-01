Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε, μετά το ταξίδι με το γιο της, Πάρη στο Παρίσι, στη Θεσσαλονίκη, όπου υποδέχτηκε το 2026.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας άλλαξε χρόνο στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και μάλιστα όπως αποκάλυψε ήταν στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο βίντεο που ανέβασε: «Άργησα λίγο γιατί ήμουν σε family dinner στο σπίτι του αγοριού μου και ντρεπόμουν λίγο να τραβάω στόρι. Σας αγαπώ, σας φιλώ πολύ!».

Η ίδια ανέφερε στο βίντεο: «Πρώτο story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό. Δεν μπορούσα να βγάλω σε εκείνο το τραπέζι, ντρεπόμουν. Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια».

Η Ιωάννα Τούνη, στέλνοντας τις ευχές της για το νέο χρόνο, έγραψε: «2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα «θα» και οι δικαιολογίες. Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;».

