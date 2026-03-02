Μέσα στη δίνη των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης και δύναμης. Με αφορμή την 1η Μαρτίου, η επιχειρηματίας τόνισε μέσω Instagram πως, αν και οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι, η ελπίδα και η θετική σκέψη είναι απαραίτητα εφόδια για να προχωρήσουμε μπροστά.

«Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν και μας πληγώνουν. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, είναι σημαντικό να διαλέγουμε να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή!

Να παραμένουμε θετικοί και να μην χάσουμε το φως μας! Με δύναμη, ενσυναίσθηση και πίστη ότι οι μικρές καλές πράξεις κάνουν τη διαφορά», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

«Ας είναι αυτός ο μήνας, λίγο πιο φωτεινός, λίγο πιο ανθρώπινος», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη.

