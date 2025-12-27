Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον γιο της περνάει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας γιορτινές εικόνες στα social media με το παιδί της.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με τον τριών μηνών γιο της, με τους δύο να ποζάρουν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κρατούσε αγκαλιά το παιδί της, ενώ παράλληλα τον φιλούσε.

Με χιούμορ έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Δεν είχε μελομακάρονο emoji», καθώς είχε καλύψει με ένα cookie το πρόσωπο του παιδιού της.

