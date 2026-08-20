Μια όμορφη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη βόλτα της μαζί με τον Κίμωνα Κουρή.

Το ζευγάρι βρέθηκε δίπλα στη θάλασσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος και πόζαρε χαμογελαστό μπροστά στον φακό.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα λόγω του αέρα και φορώντας κόκκινο κραγιόν, πόζαρε με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο, ενώ ανάμεσα στις εικόνες της ανάρτησης συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα από τη θέα που απόλαυσε στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

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