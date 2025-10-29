Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βιώνει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Κίμων Κουρής, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, και απολαμβάνουν κάθε στιγμή με τον νεογέννητο γιο τους.

Σε νέα της ανάρτηση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η Ιωάννα μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από βόλτα τους στη φύση, κρατώντας στην αγκαλιά της τον 2 μηνών γιο της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ευτυχία», αποτυπώνοντας απόλυτα τα συναισθήματα της νέας της καθημερινότητας.

View this post on Instagram A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το τρυφερό μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της