Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Κίμων Κουρής: Οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές με τον γιο τους στα Κουφονήσια

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, έχοντας στο πλευρό τους το γιο τους.

Το ζευγάρι, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στη Σύρο για το γάμο της στενής τους φίλης, Melia Kreiling, συνέχισε το καλοκαιρινό του ταξίδι στα Κουφονήσια, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις βόλτες της στο νησί μαζί με τον γιο τους, αποκαλύπτοντας εικόνες γεμάτες ανεμελιά και καλοκαιρινή ομορφιά. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν οι περίπατοι στα γραφικά σοκάκια και οι στάσεις σε ειδυλλιακά σημεία του νησιού, με τον Κίμωνα Κουρή να απαθανατίζει τρυφερές οικογενειακές στιγμές.

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Το ζευγάρι βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, αφού τον περασμένο Σεπτέμβριο υποδέχθηκε το πρώτο του παιδί. Από τότε, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει σημαντικά, με τον μικρό τους γιο να αποτελεί το απόλυτο κέντρο της ζωής τους.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε με συγκίνηση για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του παιδιού της.

«Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές οι γιορτές, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω εκείνο και εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα».

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