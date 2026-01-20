Η Ιωάννα Τούνη βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς πλησιάζει η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή της.

Η influencer μοιράστηκε ανοιχτά τα συναισθήματά της με τους followers της, μέσω μιας προσωπικής ανάρτησης στο Instagram.

Λίγες μέρες πριν από τη δικαστική διαδικασία, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε το άγχος και την ψυχική κόπωση που αισθάνεται, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την απουσία της μητέρας της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

«Σε λίγες μέρες είναι η δίκη… Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι… Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα…», έγραψε, δείχνοντας την ανάγκη της για στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στο τέλος της ανάρτησής της, απηύθυνε μια τρυφερή προτροπή στους διαδικτυακούς της φίλους: «Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα και δώσ’ της μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί από εμένα».

