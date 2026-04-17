Ο Ιωάννης Απέργης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, όπου μίλησε για τον ρόλο του στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», αλλά και για την καθημερινότητά του ως πατέρας τριών παιδιών.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα παιδιά του, αποκαλύπτοντας πως είναι πατέρας τριών αγοριών, με τον μικρότερο να είναι μόλις 7 μηνών και τον μεγαλύτερο 5 ετών.

Όπως είπε με χιούμορ, η οικογένεια περίμενε κορίτσι, όμως τελικά ήρθαν τρία αγόρια, κάτι που τους έχει γεμίσει χαρά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, σημειώνοντας πως το κοινό φαίνεται να ταυτίζεται με την πιο «ανθρώπινη» και αληθινή εικόνα των μπαμπάδων που παρουσιάζει το σενάριο, μακριά από την τελειότητα.

Τόνισε επίσης, πως οι μητέρες παραμένουν οι πραγματικές ηρωίδες της καθημερινότητας.

Ιδιαίτερα προσωπικός υπήρξε όταν μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, παραδεχόμενος ότι συχνά κάνει δεύτερες σκέψεις για το πώς διαχειρίστηκε κάποιες καταστάσεις με τα παιδιά του.

Όπως είπε, του δημιουργείται άγχος και ενοχές, ειδικά όταν συνειδητοποιεί ότι μπορεί να έχει απορρίψει μια στιγμή παιχνιδιού μαζί τους λόγω κούρασης ή δουλειάς.

Πλέον, όπως τόνισε, προσπαθεί να δείχνει έμπρακτα στα παιδιά του ότι είναι πάντα προτεραιότητα, ακόμη και μέσα από την απαιτητική καθημερινότητα της δουλειάς του.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας με τα παιδιά, αναφέροντας πως προσπαθεί να διατηρεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον μεγαλύτερο γιο του, ώστε να νιώθει άνετα να του μιλάει για ό,τι τον απασχολεί.

