Μια άγνωστη ιστορία από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Ιωάννης Μελισσανίδης, αποκαλύπτοντας πως σε παλαιότερη σχέση του, σύντροφός του δεν γνώριζε για αρκετούς μήνες ότι είναι χρυσός Ολυμπιονίκης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το γεγονός αποκαλύφθηκε τυχαία μέσα από μια συνέντευξη, καθώς ο ίδιος δεν είχε αναφέρει αναλυτικά τη διαδρομή και τις διακρίσεις του στην καθημερινή του ζωή.

Μάλιστα, σημείωσε ότι σε εκείνη τη συζήτηση είχε μιλήσει γενικά για τον αθλητισμό και τις σπουδές του, χωρίς να δώσει περισσότερη έμφαση στα μετάλλιά του.

Παράλληλα, ο Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε και στην προσωπική του στάση απέναντι στις σχέσεις, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο είναι συνειδητά μόνος, χωρίς όμως να κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα στο μέλλον.

Όπως είπε, παραμένει ανοιχτός στο να γνωρίσει έναν άνθρωπο που θα ταιριάξει πραγματικά μαζί του, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Η εξομολόγηση του Ιωάννη Μελισσανίδη δείχνει έναν άνθρωπο που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δίνοντας έμφαση στην ουσία και όχι στην εικόνα. Παράλληλα, μέσα από τη στάση του γίνεται φανερό πως αντιμετωπίζει τις σχέσεις με ωριμότητα και ψυχραιμία, αφήνοντας χώρο μόνο σε ό,τι έχει πραγματική αξία και προοπτική.

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