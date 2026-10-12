Ο μπασκετμπολίστας Ιωάννης Παπαπέτρου και η σύζυγός του, Ναυσικά Νικοδήμου έζησαν μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά τους, αφού βάφτισαν την κόρη τους, επιλέγοντας να κρατήσουν αυτή την τόσο προσωπική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει από την αρχή της σχέσης του να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, υποδέχτηκε τον Ιανουάριο του 2026 το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι που ολοκλήρωσε την οικογενειακή του ευτυχία.

Φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του Ιωάννη Παπαπέτρου και της Ναυσικάς Νικοδήμου δημοσιεύτηκαν στα social media από φιλικό τους πρόσωπο, δίνοντας μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Η μικρή πήρε το όνομα Νεφέλη, με τους γονείς της να μοιράζονται τη χαρά αυτής της σημαντικής στιγμής με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, η διακόσμηση κινήθηκε σε ρομαντικούς τόνους, με πλούσιες ανθοσυνθέσεις και ροζ ορτανσίες να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τη βάφτιση της μικρής. Μάλιστα, στην είσοδο του χώρου ξεχώριζε η επιγραφή με το όνομα «Nefeli», σε μια λεπτομέρεια που συμπλήρωνε αρμονικά τον στολισμό.

Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν:

govastiletto.gr – Ιωάννης Παπαπέτρου: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η σύζυγός του, Ναυσικά Νικοδήμου