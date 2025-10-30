Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά του Alpha, Ο Γιατρός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πρώην σύζυγό του και τη θέση του ως πατέρας.

Τόνισε ότι η Βανέσα Αδαμοπούλου αντιμετωπίζει τα πάντα με ωριμότητα και αγάπη προς το παιδί τους και ότι οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές.

«Το οφείλω όλο αυτό στη Βανέσα, στην πρώην σύζυγό μου. Θα της είμαι ευγνώμων για πάντα. Είναι ο άνθρωπος που έχει χτίσει αυτή την οικογένεια και τη διατηρεί με τόση αγάπη και ωριμότητα. Μένουμε κοντά και η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία της ψυχικής υγείας και στην προτεραιότητα που δίνει στον γιο του & παραδέχτηκε πως έχει στερηθεί πολλά προσωπικά για χάρη του παιδιού του.

«Η ψυχική υγεία του παιδιού είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα σε εσένα και τον άλλο άνθρωπο. Έχω στερηθεί πολλά για τον γιο μου, υλικά αγαθά, χρόνο και δραστηριότητες που έκανα πριν το παιδί.

Η ζωή μου πλέον περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Ο Ιάσονας είναι όλη μου η ζωή», δήλωσε ο ηθοποιός στο πλαίσιο της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Να θυμίσουμε ότι ο Ιωάννης Παπαζήσης και η τραγουδίστρια Βανέσα Αδαμοπούλου υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια, απέκτησαν έναν γιο και χώρισαν το 2021.