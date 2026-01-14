Ο αγαπημένος Έλληνας και πολυβραβευμένος στο εξωτερικό τραγουδιστής Ιορδάνης Αγαπητός μόλις έγραψε ιστορία και μάλιστα στους αιθέρες!

Προσκεκλημένος από έναν Μαροκινό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία με αφορμή τα 50α του γενέθλια όπου και επέλεξε τον Ιορδανη αγαπητό για να τραγουδήσει σε αυτά στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο του Marrakesh mandarin hotel, απογειώθηκε με πτήση τσάρτερ μαζί με τους vip καλεσμένους με ένα Airbus 320 για το Μαρακές.

Όταν απρόβλεπτες αναταράξεις άγχωσαν τους επιβάτες, εκείνος ανέλαβε δράση, τραγουδώντας ακαπέλα στα 35.000 πόδια!

Το αυτοσχέδιο live του όχι μόνο ηρέμησε και ψυχαγώγησε τους καλεσμένους, αλλά έκανε και τον γύρο του διαδικτύου, με το βίντεο να γίνεται ανάρπαστο στο TikTok.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iordanis Agapitos ® (@iordanis_agapitos_official)

