Ο νεαρός τραγουδιστής Ιορδάνης Αγαπητός μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη συνεργασία του με τον γνωστό συνθέτη και παραγωγό Φοίβο, αλλά και για τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν τα παιδικά του χρόνια.

Αναφερόμενος στη συνεργασία τους, εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του, λέγοντας ότι περίμενε αυτή την ευκαιρία για πολύ καιρό.

Όπως αποκάλυψε, στην πρώτη τους συνάντηση ένιωθε μεγάλη αγωνία και δισταγμό, όμως ο Φοίβος τον έκανε αμέσως να νιώσει άνετα με τη φιλική και προσιτή στάση του.

Πιο συγκινητική ήταν η εξομολόγησή του για την οικογένειά του. Ο Ιορδάνης Αγαπητός αποκάλυψε ότι οι γονείς του αντιμετώπισαν προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, κάτι που τον δυσκόλεψε ιδιαίτερα ως παιδί.

«Στο Δημοτικό έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι από ουσίες. Δεν είχα το σθένος να το διαχειριστώ», ανέφερε.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι δεν κρατά καμία πικρία απέναντι στους γονείς του, τους οποίους αγαπά βαθιά και χαίρεται που σήμερα έχουν καταφέρει να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Η ιστορία του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που, παρά τις αντιξοότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, κατάφερε να ακολουθήσει το όνειρό του και να χτίσει τη δική του πορεία στη μουσική.

Govastiletto.gr – Ιορδάνης Αγαπητός: Τραγουδιστής τη νύχτα, διδάκτωρ την ημέρα!