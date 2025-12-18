Ο Ιορδάνης Αγαπητός, τα τελευταία δέκα χρόνια, έπειτα από πλήθος σπουδαίων συνεργασιών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα – μεταξύ αυτών οι εμφανίσεις του στις Μούσες Θεσσαλονίκης και στο Ποσειδώνιο στην Αθήνα – διεύρυνε δυναμικά την καλλιτεχνική του παρουσία και στο εξωτερικό, με κύριο σταθμό τη Βουλγαρία.

Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, οι εμφανίσεις του στη γειτονική χώρα γνώρισαν εντυπωσιακή απήχηση και αυξημένη ζήτηση. Μόνο το 2025 πραγματοποίησε περισσότερες από 200 live εμφανίσεις στη Βουλγαρία, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή του παρουσία και τη βαθιά σύνδεση με το κοινό.

Η πορεία αυτή κορυφώθηκε με μια ακόμη σημαντική διάκριση: για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ιορδάνης Αγαπητός τιμήθηκε στα VIP Awards, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Βουλγαρίας, που βραβεύει τους πλέον καταξιωμένους και αναγνωρισμένους από το κοινό καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.

Ο τίτλος του Καλύτερου Έλληνα Καλλιτέχνη για την αγορά της Βουλγαρίας απονεμήθηκε και φέτος στον Ιορδάνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική του επιτυχία.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για τη χώρα μας, καθώς ο Ιορδάνης Αγαπητός εκπροσωπεί επάξια την ελληνική μουσική και το ελληνικό ελαφρολαϊκό τραγούδι στη Βουλγαρία.

Τα τραγούδια του, αλλά και ένα ευρύ φάσμα ελληνικού ρεπερτορίου που παρουσιάζει στις εμφανίσεις του, προβάλλονται δυναμικά και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το βουλγαρικό κοινό.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η παρουσία του δεν περιορίζεται μόνο στο ερμηνευτικό σκέλος.

Ο Ιορδάνης Αγαπητός έχει έντονη και αναγνωρισμένη δημιουργική δραστηριότητα, έχοντας γράψει τραγούδια για σημαντικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες της Βουλγαρίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μουσική σύνδεση των δύο χωρών.

@iordanis_agapitos Τρεις συνεχόμενες χρονιές 🏆 Τραγουδιστής της Χρονιάς στη Βουλγαρία. Πάνω από 200 live εμφανίσεις μέσα σε 365 μέρες. Ρεκόρ που γράφεται με δουλειά, πίστη και αλήθεια. Τα τραγούδια μου έχουν τεράστια αναγνωρισιμότητα στη Βουλγαρία. Έγιναν χαρές, βραδιές, συναισθήματα. Και σήμερα, τα VIP Awards τιμούν αυτή τη διαδρομή. Ευγνωμοσύνη σε όλους όσους είναι δίπλα μου. Η μουσική συνεχίζεται. 🎶✨ ♬ πρωτότυπος ήχος – Iordanis Agapitos

