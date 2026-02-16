Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του Sing For Greece και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το τηλεοπτικό κοινό και τις δύο κριτικές επιτροπές, κατακτώντας την πρώτη θέση στον εθνικό τελικό.

Το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» άνοιξε με το τραγούδι του, Ferto. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές μαζί με την Ανθή Βούλγαρη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νίκη του Akyla.

«Σήμερα ξεκινάμε με τον Akyla, τον μεγάλο νικητή του χθεσινού διαγωνισμού. Να ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι για το επόμενο δίμηνο θα το ακούτε παντού. Θα γίνει σλόγκαν, γιατί η αλήθεια είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής.

Όλα δείχνουν πως το Ferto έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το κοινό, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι ιδιαίτερα θετικές ενόψει της ευρωπαϊκής σκηνής.

Govastiletto.gr – Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς!